(VIDEO) “No quiero ser una más”, expresa mujer de SPM al decir que está siendo amenazada por su expareja

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – “No quiero ser una más”, es el clamor de una mujer que pide ayuda a las autoridades, debido a que presuntamente está recibiendo amenazas por su expareja, quien se encuentra en la cárcel por haberla agredido.

“Metí a mi expareja presa, estoy recibiendo amenazas de él desde la cárcel, por favor, necesito que me ayuden, que me pongan atención, porque yo quiero vivir, no quiero ser una más de las que matan, por favor, préstenme atención señor procurador de aquí de San Pedro de Macorís y cualquiera que pueda ayudarme”, expresó Dorca María Jiménez Castillo, residente en San Pedro de Macorís, ante las cámaras de COC Radio Noticias.

Explicó que “por teléfono me llama y me dice que cuando él salga que me prepare”.

“Después ahora, hace una semana, me puso un mensaje de texto, que me de cuenta que el que está preso no está muerto, que aunque él esté preso yo puedo recibir lo mío”, agregó.

Asimismo, según el referido medio, la mujer manifestó que los familiares de él le han estado ofreciendo dinero y otras cosas más para que ella quite la querella y este pueda salir en libertad.

