(VIDEO) “No necesito sonido”: Nicky Jam vuelve arremeter contra El Alfa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El exponente de música urbana, Nick Rivera Caminero, conocido artísticamente como Nicky Jam, volvió a arremeter contra El Alfa, y aclaró que no necesita sonido, respondiendo a aquellos que entienden que todo el “lío” se trata de una estrategia para el lanzamiento de una colaboración musical.

A través de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, el puertorriqueño de madre dominicana, declaró que no es de hablar en redes sociales, pero que El Alfa “sabe lo que hizo”.

En relación a quienes indican que el intérprete de éxitos como “El amante” y “El perdón” solo está buscando hacerse notar, Nicky Jam esclareció que “ustedes saben que yo soy un caballero, ni me meto con nadie, ni le tiro a nadie. Lo mío es directo para el trabajo, yo soy un tipo que tiene miles de negocio y no solo me dedico a la música, yo no tengo necesidad de buscar sonido”.

Asimismo, volvió a recalcar que no es ningún “charlatán” que está tratando de buscar fama, y lo indicó al tiempo en que numeraba sus logros en la industria de la música.

Las declaraciones del reguetonero surgen luego de que la mañana del martes las redes sociales enloquecieran cuando se pronunció respecto al comportamiento del intérprete de dembow, El Alfa, asegurando que “tiene que bajarle”.

A través de sus historias de Instagram, el artista cuestionó que “¿cuál es el piquete que tiene El Alfa”, y hasta declaró que puede recodarle algunas “cositas” al dembowsero.

LA RESPUESTA DE EL ALFA

Luego de las declaraciones de Nicky Jam, Enmanuel Herrera, nombre de pila de El Alfa, contestó a su homólogo, y manifestó que “mucho respeto, pero no voy a bajarle nunca”.

¿ESTRATEGIA?

Luego de que esta mañana el exponente urbano Nicky Jam, se pronunciara respecto al comportamiento del intérprete de dembow, El Alfa, asegurando que “tiene que bajarle”, internautas han alegado que las declaraciones del puertorriqueño se trata de una estrategia en miras al lanzamiento de una colaboración musical.

Luego de esta inesperada trifulca que han protagonizados los artistas urbanos, los fanáticos y seguidores de ambos, que han colaborado juntos en varias ocasiones, y han sido muy vocales respecto a la unión de las islas hermanas, República Dominicana y Puerto Rico, para la impulsión del género urbano a escala internacional, simplemente han apunto de que se trata de la conocida estrategia de generar contenido en redes sociales para promocionar un sencillo musical.

LA RAZON DE LA PELEA, SEGUN TELEMUNDO

Este martes 25 de mayo parece haber iniciado una de las polémicas más grandes del reggaeton, Nicky Jam y El Alfa han publicado varias historias en Instagram, en las cuales parecen estar declarándose la guerra que pondrá fin a su amistad. El cantante dominicano publicó una serie de videos en sus historias en las que se le veía conduciendo un auto de lujo y, estos clips tenían una serie de indirectas al intérprete de ‘Polvo’. Es por ello que Nicky Jam decidió contestarle de forma frontal al intérprete con el cual hasta hace poco parecía tener una buena amistad.

Relacionado