(VIDEO) Niño dice: “yo no tenía bicicleta, ahora tengo cinco”; pedía a Dios una cada mañana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El video de un niño que le dice a sus amigos lo que ha logrado pidiéndole al señor cada mañana se ha vuelto viral en las redes debido a la forma en cómo sentado junto a ellos les dice que él quería una bicicleta y que logró obtener cinco, en vez de una, ya que cada día le pedía una a Dios.

“Mira yo no tenía bicicleta y pedí una bicicleta, y me puse en oración, cada vez que me levantaba decía señor una bicicleta, y ahora yo tengo cinco bicicletas”, se le escucha decir al jovencito, que no ha sido identificado, y que se ve sentado en la tierra con sus amigos.

Asimismo, se le escucha describir cada una de las bicicletas “una chiquita negra con rojo, tenía una mamey con pinticas azules, tenía una azul con negro, y ahora tengo otra”.

El jovencito y sus amigos, a juzgar por la ropa que vestían, practican béisbol y al momento de ser filmado el video se encontraban aparentemente en un play.

