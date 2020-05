(VIDEO) Niño de un año y cinco meses “muere de hambre y sin sangre en el cuerpo” en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un niño de un año y cinco meses “murió de hambre y sin sangre en el cuerpo” en la comunidad de Cienfuegos, en la provincia Santiago, según el testimonio de la madre, quien asegura no tener recursos para alimentar a sus otros seis hijos ya que tanto ella como el padre de las criaturas viven de lo que pueden recolectar en el vertedero de Rafey, lugar al que se les ha impedido el acceso.

La joven Yani Alcántara narró que al no tener con qué alimentar a su bebé, en la última semana no le quedó otra alternativa que suministrarle agua y azúcar, por lo que ha tenido que pasar por duros momentos comparables a las “Nanas de la cebolla”, sin recibir ninguna ayuda de las autoridades.

“Él se me hinchó, se me le hizo mucha bombolita de agua, yo lo llevé al médico a él y se me siguió hinchando. Él sufría de azúcar, ello me dijeron que él sufría de eso también”, expresó la madre.

Según testimonios de moradores del lugar, la joven Alcántara y su marido nunca han declarado a ninguno de sus hijos y que viven del trabajo informal en el vertedero, donde ahora no pueden laborar, razón por la cual estas criaturas no figuran como existentes por estar indocumentadas.

Indican que esta situación de carencia de documentos de esos niños es más difícil que puedan ser identificados para recibir beneficios de los programas sociales que tiene el Gobierno, los cuales aseguran no se han presentado por esa comunidad a brindarles ayuda alimentaria ni asistencia de ningún tipo a los más vulnerables de esa comunidad en medio de la crisis sanitaria que impacta al país.

En un video enviado a esta redacción, pide la ayuda del Gobierno para poder alimentar a sus hijos, para que no pasen por lo mismo del que ahora perdió.

Contó que vio cómo su bebé se hinchaba y se le hacían especies de erupciones en la piel y que, tras varias ocasiones de llevarlo al médico sin ningún resultado, finalmente murió por inanición.

