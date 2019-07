(VIDEO) Niña de cuatro años muere de dengue en SFM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO.- Una niña de cuatro años falleció por dengue, en un hecho registrado en este municipio.

Gabriela Cepeda manifestó que llevó a su hija, Scarlin Blanco Cepeda a un centro médico privado del citado municipio “desde el sábado con fiebre alta y dolor de garganta, entonces la chequean, le ponen un medicamento para la fiebre y me le chequean la garganta”.

Afirma que los médicos del centro le indicaron que “eso es la garganta. Cuando regreso el domingo para que la inyecten, ella sigue con la fiebre y me dicen que es por la amigdalitis, después le ponen la inyección de la amigdalitis. Cuando vuelvo al tercer día la niña sigue mala”.

La mujer relata que los médicos le indicaron que la razón por la cual la niña seguía enferma era por la amigdalitis, a lo que ella responde que ya le había colocado una inyección para dicha afección, y que la pequeña seguía sin ánimo y enferma.

Agrega que después “me la hidratan, le digo que me le hagan un hemograma. (En uno de ellos) las plaquetas estaban 193 y otro en 219, casi no había subido. Después le digo a la doctora que está de turno en emergencia que me le indique un hemograma y me dice que no eso fue la misma amigdalitis”.

“Cuando la llevo donde su doctora (de la niña), ella decidió internarla. Y después ella no me presentaba fiebre, parece que la tenía por dentro, me decía que no tenía ánimo, le dolía la cabeza y la barriguita, y vomitaba”, señala Cepeda.

La mujer manifestó que tras morir la niña, los médicos le indicaron que “ella salió con dengue”.

Los familiares de la pequeña pidieron la intervención de las autoridades, puesto que consideran que hubo negligencia.

Anuncios

Relacionado