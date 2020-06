(VIDEO) Niña con bacteria en la cabeza solicita ayuda para tratamiento tras ser rechazada en el Robert Reid

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. A través de unos videos enviados a esta redacción una mujer, hasta el momento no identificada, denunció este sábado que una niña de 10 años que supuestamente tiene una bacteria en la cabeza no pudo ser ingresada en el Pediátrico Robert Reid Cabral (La Angelita) porque alegadamente el área donde debían recibirla no estaba funcionando.

En el audiovisual se observa como la infante llora del dolor ante la impotencia de su hermana mayor que le acompañaba.

Se informó que al final debieron marcharse a su casa por lo que sus familiares piden ayuda para llevarla a otro centro de salud.

A cualquier persona que pueda solidarizarse con la causa pueden llamar al número telefónico 809-432-0521 y contactar a Shaky Pérez.

