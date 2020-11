(VIDEO) Nikauly de la Mota dice desde Mujeres Líderes Dominicanas se busca igualdad de oportunidades

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora y exministra consejera de la embajada dominicana en la ciudad de México, Nikauly de la Mota, informó este jueves que la Organización Mujeres Líderes Dominicanas, la cual preside, realizará la actividad denominada “Mujer, que la violencia no te impida avanzar”, en la cual tratará temas alusivos a la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres.

“A raíz de esto tomamos la responsabilidad y trajimos la filosofía de aportar nuestro granito de arena para entrenar a hombres y mujeres, más a las mujeres. Primero al hombre porque no puede digerir al tipo de mujer que buscamos ser, que es productiva e independiente económicamente y abre espacios a nivel empresarial y político”, puntualizó.

La actividad enmarcada en el “Día de la no violencia contra la mujer”, está pautada para ser realizada el próximo lunes 23 de noviembre, en la sala Aida Bonelly de Díaz del Teatro Nacional, misma que está pautada para iniciar a las 4:30 pm.

De la Mota emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Rafael Zapata y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario Am, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

La presidenta de la Organización Mujeres Líderes Dominicanas, dijo que con la unión realizada al entrenamiento de “ONU Mujer” con las Naciones Unidas, se buscaba la igualdad de oportunidades tanto para mujeres como hombres.

Igualmente, indicó que han tenido programas en donde le dicen a los hombres que no les tengan miedo ya que no quieren competir contra ellos, sino que estas buscan sus espacios y respeto.

De la Mota dijo que el mensaje de la referida actividad fue escogido con mucha certeza, el cual es “mujer sigue avanzando a pesar de la violencia”, al tiempo de indicar que la pandemia llegó para agravar toda la incertidumbre y miedos del accionar de la mujer.

“Le decimos a las mujeres sigue avanzando porque el mundo está cambiando pero no se va a parar”, indicó.

Asimismo, plateó que en el país aún se vive en una sociedad muy machista, indicando que el mensaje que intenta dar es la de conquistar a los hombres, para que supieran que las mujeres quieren un liderazgo femenino, sin tener que asumir el de los hombres.

“El mensaje a los hombres también es que aun que no provea, se le debe respetar igualmente”, refirió.

El proyecto Mujeres Líderes Dominicanas busca apoyar, desarrollar y preparar a las mujeres dominicanas para que asuman liderazgo, buscando con esto que como seres integrales puedan mostrar la líder que cada una lleva adentro.

Apoyo

En lo referente a recibir apoyo por parte del Ministerio de la Mujer u otra organización gubernamental, De la Mota indicó que no y por tal razón nunca cobran las actividades que realizan.

“La hacemos para quinientas o mil mujeres y no cobramos, no porque no tenga un valor, sino porque entendemos que las mujeres posiblemente tienen otras prioridades que no es esta”, agregó.

Televisión

En lo concerniente al ámbito de la televisión, profesión con la cual inició en el país, dijo que actualmente el medio está sumergido en una crisis social.

“La televisión dominicana está en una crisis, pero no es una crisis de la televisión, sino que es crisis social que se ve reflejada en los medios de comunicación”, puntualizó.

En ese orden, dijo que muchos se han dado a la tarea de poner programas de televisión para dañar la imagen de otros, y que en ocasiones estos no tienen la profesión, la ética, la moral y menos el conocimiento para incursionar en los medios de comunicación, pero logran pagar un espacio por cuñas, llegando a ganar mucho más dinero que los profesionales que fueron a la universidad.

“Esto está acabando, primero violentando más entre hombres y mujeres y toda la sociedad, y segundo acabando con el negocio de la televisión”, aseveró.