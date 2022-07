(VIDEO) Nicole Nima asegura su música viene de la mezcla dominico-boricua que corre en sus venas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Nacida en Puerto Rico, pero de origen dominicano, la cantautora Nicole Nima, atribuyó su pasión por la música al resultado de la mezcla de ritmos que corre por su venas, propios de la cultura dominico-boricua.

“Realmente nadie en la casa hace música, pero yo y mi hermano salimos con la mezcla, él toca la batería y yo canto, así que pienso que salió de esa mezcla porque realmente ni mi mamá ni mi papá, nadie”, emitió.

En un antevista realizada por Elmer Féliz en el programa “Novedades”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Nima aseguró que luego de varios años componiendo canciones en inglés, decidió inclinarse por la música urbana en español.

“Ya le cogí el gusto y ahora si no es en español no hago nada. Comencé a escuchar Bad Bunny, Ivy Queen, Karol G, Becky G y ahí me fui enamorando de lo urbano”, expuso la cantante de 18 años, al comprometerse a seguir escribiendo música de calidad para mantener cautivado a su público.

En la actualidad la cantautora promueve su primer EP titulado Ikigai: frase de origen japonés que revela unos de los grandes secretos para tener una vida plena, la felicidad.

Una adaptación su extraordinaria voz a diferentes géneros musicales, como el reguetón bachata y drill rap, lo que definió como una mezcla diferente que se complementa.

En esta producción la cantautora incluyó cinco canciones de aquellas canciones que había estado coleccionando desde hace un tiempo.

“Se me hizo difícil porque son canciones que llevaban tiempo guardadas, porque estas canciones yo las hice cuando eso estaba en el momento, ahora eso es como de aquel año, pero me arriesgué y tomé esas canciones que yo no había sacado y las puse en el EP”, expresó.

La joven artista definió a Ivy Queen con ejemplo para ella, debido a todo que tuvo que batallar para que las mujeres se abrieran paso dentro del reguetón que, gracias a su trabajo, en la actualidad ya no es exclusivo de los hombres.

También, destacó que con su historia el cantante y compositor de reguetón y trap, Niki Jam, se enseñó a ser perseverantes.

