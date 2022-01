(VIDEO) Nicky Jam: “Mi propósito siempre fue ser famoso para encontrar a mi mamá”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El cantante urbano Nicky Jam sin dudas es uno de los artistas latinos que cuenta con una de las historias personales y familiares más intensa, debido a temas como las drogas, depresión y sobre todo, el forzoso alejamiento de él y su hermano con su madre.

En una entrevista dada a Santiago Matías en Alofoke sin Censura, aseguró que ser famoso solo tenía un objetivo, encontrar a su madre. “Mi propósito siempre fue encontrar a mi mamá, ser famoso para que mi mamá me encontrara, porque todo lo que pase y sufrí era por que no tenía a mi madre”, comentó Nicky.

Agrego, “Al ser mi padre prófugo de la justicia y mi mamá estaba en vicios en los Estados Unidos, mi papá no podía dejarnos con ella y volvimos con él a Puerto Rico. Él nos crió de la manera que pudo, bajo la circunstancia de estar prófugo, obviamente mi mamá no estaba en la condición de poder buscarnos, y llegó un punto que no podíamos comunicarnos”.

“Toda la vida fui calle, era rebelde, al no tener a mi mamá, no tenía un hogar, me crié con la gente de la calle. Mi papá hizo un buen trabajo, pero él también estaba lidiando con sus problemas”, manifestó.

Tras 10 años siendo prófugo su padre fue capturado en la República Dominicana, por suerte solo le dieron 2 años de cárcel, y a los doce meses salió por buena conducta. Nicky manifiesta que tras salir su padre de la cárcel sintió un gran alivio, al no verlo sufrir por ese tema de la justicia que lo estaba matando.

El gran reencuentro con su madre se dio en la República Dominicana, durante una presentación el guardaespaldas del artista le dijo que una señora lo buscaba, asegurando que es su madre. “Se me hizo un nudo en la garganta, se me erizó la piel, cuando la vi dije que sí, es ella. La abracé y dije, lo hice, mi logro más grande“.

“Mucha gente juzgo a mi madre, pero ella tuvo una vida horrible, ella fue dada en adopción, fue violada a los 12 años, entonces qué tu crees que ella puede transmitir como madre; ella trata todo los días de recuperar el tiempo perdido, pero yo siempre le digo a ella, mami yo te amo”.

El cantante solo puede ver a su madre cuando visita a la República Dominicana o cuando se la lleva a Colombia, dado a que lamentablemente por un tema judicial en el pasado en donde en los Estados Unidos agredió a una persona con un arma blanca fue deportada a RD, pero Nicky está luchando legalmente para buscar el perdón de su madre y poder estar con ella en USA.

Su primer amor, la depresión y el inicio del éxito:

Manifiesta ser un gran admirador de la mujer, lo cual se refleja mucho en la mayoría de sus canciones. Recuerda con agrado a su primera novia, en ese entonces una chica de 18 años de edad, mitad china, mitad boricua. “Nos conocimos en un mall, yo tenía el flow con apenas 15 años, pero la relación no duró mucho, su madre no veia en mi ser el novio ideal”. Nicky comenta que aun esa ex conserva una gran belleza, siendo actualmente buenos amigos.

Con esa ruptura amorosa el mismo día del fin de su relación con esa joven universitaria consumió por primera vez la cocaína, se sentía deprimido, solo y abandonado, sentimiento que ya vivió con el abandono involuntario de su madre. Paradójicamente el inicio de su consumo de las drogas coincidió con el inicio de su pegada en la música.

Daddy Yankee el visionario, el amigo:

“Siempre fui fans de Daddy, yo lo quería conocer, en una fiesta lo conocí, me presenté, y él me dijo “yo sé quien tu eres” y eso para mi fue una gran felicidad. La segunda vez que lo vi fue en una discoteca, ya tenía un tema pegado y me invitó a presentarme junto a él en la República Dominicana para ser su corista”.

Comenta que Daddy lo contrató para su disquera, algo que lo tenía muy emocionado ya que Yankee sabía de su potencial. Con ese contrato Nicky recibió un pago de 5000 dólares, pero hubo problemas con la política y la baja en la música fue muy marcada, por lo que el proyecto no pudo continuar, pero Nicky lo motiva para que graben juntos, no hubo un álbum pero si muchas canciones sueltas las cuales fueron todas famosas.

Manifestó que Yankee era y sigue siendo muy disciplinado, contrario a él, ya que solía llegar tarde a las grabaciones, por lo que fue muy regañado por su colega. Reconoce que siempre fue bien aconsejado por el Big Boss y que la rivalidad entre ellos nunca existió, aunque admite que tuvo un comportamiento inmaduro contra su compatriota debido a sus malas acciones que incluyó sus vicios a las droga en ese entonces.

Durante la entrevista recordó su difícil situación económica en el 2006, donde luego vio la luz en su vida gracias al público colombiano, país que le subió el autoestima la cual estaba por el suelo, pesando más de 300 libras en ese entonces. Aseguró que pese a las burlas de ese entonces por parte de varios colegas boricuas hacia él, no les guarda rencor, y confiesa haber grabado con algunos de ellos reservándose los nombres por respeto.

