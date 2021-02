(VIDEO) Nicky Jam confirma ruptura con su prometida y descarta reconciliación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El popular reguetonero boricua, Nicky Jam, confirmó la ruptura con su prometida Cydney Moreau, a quien hace tan solo un año le entregó un anillo de diamantes en una lujosa velada en su mansión de Miami, y precisó que no habrá reconciliación “porque cuando me voy no vuelvo”.

Desde el programa “Maiky Backstage” el cantante confirmó que la relación con la modelo estadounidense se acabó y de acuerdo a la entrevista, fue él quien decidió poner punto final al año de romance que no soportó la prueba del confinamiento al vivir juntos.

“No estamos juntos”, declaró al explicar que “tal como salió en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ la pandemia y la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó”, aseguró el intérprete de “Fan de tus fotos”.

Al ser cuestionado si pudiese darse una reconciliación o un arreglo con su exnovia, Nicky Jam expresó de forma tajante: “Cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando yo termino algo es porque ya, porque ya no hay nada. Pero mis respetos a ella, la quiero mucho y la amo mucho”.

Pese a que el cantante ha reiterado en reiteradas entrevistas que no le gusta hablar de su vida privada, Nicky dio detalles del rompimiento con la joven de 25 años, al precisar que “No me gusta hablar de las personas cuando no están allí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi pareja. Quedamos en buena tónica y respeto, simplemente no funcionó”.

El cantante y la modelo se conocieron cuando la ex altleta participó como la modelo principal del videoclip de su canción “Atrévete”.