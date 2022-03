(VIDEO) NG Cortiñas asegura gobierno no tiene un plan antiinflacionario en ámbito monetario y fiscal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo (FP), Haivanjoe NG Cortiñas, aseguró este lunes que el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, no tiene un plan económico antiinflacionario en el ámbito fiscal y monetario, y que las medidas que anunció el mandatario en el día de ayer para hacer frente a los altos precios, solo atacan los resultados de la inflación y no sus causas.

“El gobierno en materia económica no tiene un plan económico antiinflacionario, el presidente no comunicó ayer ni tampoco antes, alguna acción concreta que pueda dar a entender que el gobierno está manejando el tema de la inflación con un plan integral en el ámbito fiscal y monetario”, expresó.

El economista fue entrevistado por los periodistas Luis Brito y Emilio Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese sentido, estableció que el “Bono Gas”, la tarjeta del programa “Supérate” y cualquier otra acción de ese tipo son bienvenidas y positivas, sin embargo, con ellas solamente se están abordado los resultados de la inflación, por lo que la población recibirá un auxilio gubernamental, pero el problema continuará, lo que es “grave”.

“En la República Dominicana ahora mismo no tenemos una estabilidad de precios, sino que tenemos unos precios que están creciendo en forma intensa, de tal forma que están afectando especialmente a la clase media y a los sectores más vulnerables, no hay control porque no hay un plan antiinflacionario”, agregó.

Respecto al crecimiento de la economía, NG Cortiñas dijo que el mandatario no estaba hablando imprecisiones en su discurso y hubo un crecimiento de un 12.3 % con relación al año 2021, pero consideró que esa cifra debe ser comunicada de una forma distinta, porque obedece a un “rebote estadístico”.

“Cuando usted dice que la economía creció en esa magnitud, está diciendo que lo ha comparado con el año 2020, lo cual no es referente en términos positivos porque la economía disminuyó en el 2020 en -6.7 %, entonces cuando usted compara un año bueno con uno muy malo, obviamente que el número que va a resultar es bueno”, expuso.

Indicó que la economía dominicana ha tenido un despertar, pero su crecimiento se ha hecho con el sacrificio del ámbito monetario, lo que significa que “en el ámbito fiscal priorizaron el crecimiento económico sobre la estabilidad de los precios”, lo que también habría contribuido en cierta manera a que se genere la inflación.

Pandemia

Sobre la pandemia, el economista cuestionó que el gobierno se atribuya un éxito total en este aspecto, ya que en su opinión, no se puede atribuir totalmente el nivel de control en que se encuentra la crisis sanitaria a las acciones gubernamentales, porque lo que ha sucedido en este caso es una inmunidad híbrida, algo distinto a lo que se aspiraba antes y después de la vacuna.

“Ahora lo que se ha producido es una inmunidad híbrida, que consiste en que han interactuado en forma simultánea la cantidad inmensa de dominicanos que se han contagiado, que llegan casi a los 600 mil y superan los 4 mil fallecidos, en adición a la inmunidad que se propicia a través de las vacunas”, explicó.

Dijo que lo logrado en cuanto al Plan Nacional de Vacunación sí puede atribuirse como un relativo éxito de la actual gestión, pero así también a la población, a los medios de comunicación y a la oposición, incluyendo la Fuerza del Pueblo que llegó a prestar sus locales para que las personas fueran a inocularse.

“Digo un relativo éxito, porque se había dicho que mucho antes de finalizar el año 2021 que se iba a tener inoculada al 80 % de la población y resulta que hoy, 28 de febrero de 2022, no se ha alcanzado el 60 % de la población inoculada con las dos dosis, por lo tanto, no podríamos atribuirle a las vacunas una explicación absoluta de la inmunidad que se ha alcanzado”, indicó.

Además, NG Cortiñas puntualizó que 600 mil dominicanos contagiados no es un número para menospreciar y cuestionó lo que significa el mismo en términos presupuestarios para la familia dominicana, porque en el menor de los casos, una persona que se haya contagiado casi de forma asintomática, había gastado alrededor de 35 mil pesos.

“E indicar que más de 4 mil dominicanos hoy día tienen una cruz en un cementerio de la República Dominicana, es penoso, entonces no podemos decir que hay un éxito total en la política sanitaria con respecto al COVID, se ha avanzado positivamente y que bueno, eso hay que sostenerlo, no podemos cantar victoria, el virus no ha desaparecido”, añadió.

