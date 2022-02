(VIDEO) Neuropsicóloga sostiene la inteligencia por sí sola no garantiza el éxito

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La neuropsicóloga Mencía Estévez, expuso que tener un grado intelectual por encima del promedio no garantiza el éxito por sí sola, y esto se debe, a que según explicó, la inteligencia es un constructo que facilita el desarrollo humano en diferentes áreas, tras sustentar que una persona hábil, pero que no se aplica no puede adquirir todo el conocimiento que desea.

“Podemos tener diferentes tipos de medición de la inteligencia, es por eso, que el hecho de que una persona sea muy inteligente o por encima del promedio, no le garantiza éxito en nada; no quiero decir que no vaya a ser exitoso, sino que no es un garantía de éxito, porque tu puedes tener muchas habilidades y tener pocas habilidades sociales y quizá no tener las habilidades sociales no te permiten lograr tu máximo potencial”, comunicó.

Estévez fue entrevistada por Priyanka Rodríguez, Enrique Mota, Mihail García y Simón Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 33:59).

Manifestó que en términos médicos la inteligencia es dividida en dos; la cristalizada y la fluida, la primera evalúa los conocimientos con los que se supone debe contar una persona y la otra analiza la flexibilidad con esta se puede desenvolver en el diario vivir.

“La inteligencia cristalizada se basa en el conocimiento previo, que se supone que una persona tiene que saber para la edad que tiene, eso va a depender de la edad que tenga el paciente”, explicó.

Dijo que a diferencia de esta ,“la inteligencia fluida se trata más de conocer la flexibilidad con la que podemos resolver problemas, no es un conocimiento que se da de manera directa en un ámbito académico”.

En tal sentido, la especialista comentó hay personas que son muy activos en inteligencia fluida, sin embargo, agregó que quizás en la parte cristalizada no son tan buenas, y según ella, esto puede ser atribuido a que estas personas no tuvieron un ambiente estimulante que los expusiera a cosas que deberían saber.

“El ambiente en el que la persona se desarrolla y sus intereses estimulantes van a jugar una parte importante, como por ejemplo, la lectura y ver documentales, eso va enriquecer en cierta manera la información que nosotros vamos adquiriendo”, subrayó.

En cuanto al trastorno por déficit de atención, la neuropsicóloga concluyó que muchos de los chicos que entran dentro de esta clasificación suelen tener una puntuación promedio en las pruebas de inteligencia, y por lo general los niños con habilidades por encima o por debajo del promedio solo suelen ir a consulta si presentan problemas de conducta.

Sin embargo, aclaró ambas cosas puede coexistir, es decir, los niños pueden ser muy inteligente y tener un trastorno con déficit de atención combinado con una hiperactividad, en tal sentido, recomendó a los padres que al momento de evaluar a los infantes soliciten al personal médico hacerlo de forma conjunta.

