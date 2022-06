(VIDEO) Neurólogo advierte falta de sueño pasa factura con el tiempo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El neurólogo Diógenes Santos advirtió sobre la pérdida de memoria, como una de las consecuencias que puede traer para las personas el no descansar de forma adecuada durante las noches.

“Cuando vemos pacientes jóvenes que dicen: doctor, yo no estoy reteniendo nada, se me están olvidando las cosas, dentro de las preguntas básicas que nosotros hacemos, una es esa, ¿estás durmiendo bien?”, expresó.

En una entrevista realizada por Hermes y Manuel Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Santos manifestó que desarrollar un buen habito del sueño permite fortalecer la memoria.

Sostuvo que por lo general las personas no están consiente del daño que le hacen a su organismo cuando no duermen de forma adecuada; por lo que recomendó cambiar ciertos hábitos que no son saludables.

“Todo depende de la edad del individuo, pero recomendamos dormir de seis a siete horas diarias, es lo recomendable y obviamente eso nos ayuda con todo el funcionamiento del sistema nervioso central”, puntualizó.

(Ver en el minuto 38:49).

