(VIDEO) Nere Moreta, la madre que convirtió en aprendizaje un diagnóstico que la estigma volvió tragedia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Poéticamente la paternidad es descrita como uno de los acontecimientos más importantes en la vida de muchas personas, por el fuerte vínculo que se desarrolla, las emociones que surgen y la forma en que cada día se convierte en una emocionante aventura.

Aunque tener hijos es normal, bonito y emocionante, no significa que sea una tarea fácil, menos cuando se diagnostica alguna condición que interfiera con el desarrollo de las habilidades cognitivas, motrices, perceptivas y socio comunicativas de los niños.

En ese sentido, la madre activista Nere Moreta cuenta cómo el diagnóstico que para muchos padres pudo haber sido una tragedia, para ella fue el inicio de una ruta de aprendizaje, con la que pudo darle sentido a su mundo, al de su hija y al de muchos otros progenitores.

Camila, nació con múltiples condiciones entre ellas: autismo, discapacidad intelectual, déficit de atención con hiperactividad, epilepsia y alergias, pero detectarlas fue un proceso extraordinariamente largo a pesar de vivir en Estados Unidos y tener algunas facilidades, que en ocasiones se convierten ellas mismas en dificultades.

Por eso, para Nere, madre de Camila, recibir el diagnóstico final representó un alivio, porque al fin sabía lo que tenía su hija y se podía dedicar por completo a ser una mejor madre para ella.

“Yo convertí en una oportunidad de estudiar para aprender cada día cómo ser mejor madre para ella, como me tocó ser la mejor amiga de Google, de Youtube, abandonar la vida social para estudiar las diferentes condiciones particulares que mi hija tiene y después que me he alimentado de esto”, indicó.

Moreta realizó estas declaraciones durante su participación en el programa “La Embajada”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, junto al actor Raymond Moreta y el coordinador general de la Fundación Dominicana de Autismo, Heisermb Drullard.

(Ver programa).

Luego de haber estudiado y puesto en práctica con su hija cada conocimiento, Nere puso en marcha “Atípica”, un proyecto con el que busca compartir con otras personas todo lo que ha aprendido, no desde la teoría médica, sino desde el punto de vista de una madre.

“Si bien es cierto que de parte de un profesional pueden recibir toda la orientación que necesita una familia, pero yo puedo ser empática con esas familias, puedo escucharlos y puedo entender lo que están pasando porque muchas de las situaciones que va a pasar ya las he vivido”, comentó.

Destacó que “Atípica” es un espacio para que los padres puedan desahogar sin ser juzgados, porque cuando hay una condición del neurodesarrollo, puede estar presente el rechazo social, debido a que hay muy estigma alrededor del autismo y de las discapacidades.

Relacionado