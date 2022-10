(VIDEO) Nelly Capellán: “Se rumoraba que le iban a echar la culpa a los empleados del señor Domínguez”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Lucila Nelly Capellán Luna, la mujer a la que supuestamente el diputado Gregorio Domínguez Domínguez ordenó la demolición de su casa en Punta Rucia, Puerto Plata, aseguró este lunes que ya existía el rumor que el legislador lo iban absolver de los cargos que le imputaban y que la culpa recaería en los empleados de este, para así continuar con su carrera política.

Esta afirmación la víctima la hace a propósito de que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), absolviera de los cargos al legislador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), por no haberse comprobado ante el tribunal las acusaciones e insuficiencias de pruebas.

“Yo me siento un poco desilusionada de la justicia, porque se demostró que me demolieron mi casa, quien dio la orden y todo y no me parece que esa sea la justa condena”, declaró Capellán tras culminar el dictamen del fallo.

Dijo que el país está creciendo y desarrollándose en cuanto a leyes, indicando que se necesita más justicia.

“Estoy de acuerdo con lo que el juez decida por amor a Dios, pero esa pena será revisada, lo que tienen que ver tendrán que verse la cara con la ley, nadie puede estar por encima de esta y ya se rumoraba que le iban echar la culpa a los empleados del señor Domínguez para este seguir con su carrera política, pero con Dios delante no va a ser así”, manifestó la señora.

De su lado, su representante legal, César Amadeo Peralta, aseguró que revisarán la decisión y analizarán el panorama.

“Nosotros debemos respetar la decisión de los jueces, pero es evidente que en este proceso culparon a los empleados del diputado y siempre se trató de decir que no se encontraba presente en el lugar de los hechos, lo cierto es que destruyeron una casa sin una orden judicial”, explicó.

Concluyó, que a final de cuentas le echaron la culpa a los empleados, pero dejó la posibilidad de recurrir la decisión del tribunal.

Cabe destacar que el hecho se produjo el 27 de febrero del año 2020, cuando el legislador por Santiago era candidato a la diputación, tras presentarse dos hombres, uno conduciendo una pala mecánica y otro dando instrucciones para demoler dicha vivienda.

Relacionado