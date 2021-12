(VIDEO) Nelfa Núñez dice Hony Estrella es de las comunicadoras más completas de RD, pero “eso no se valora”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Nelfa Núñez manifestó que Hony Estrella siempre ha estado en su top de mejores presentadoras de la televisión dominicana, indicando que la también actriz es una de las comunicadoras más completas, a nivel profesional, que tiene el país, sin embargo, consideró que eso no es valorado.

“Esa es la mujer más completa del mundo, Hony Estrella es una de las comunicadoras más completas por no decir la única, pero no valoran eso aquí”, manifestó.

Núñez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Dary Terrero, en el programa “La Gente Habla con Dary Terrero”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, dijo que las comunicadoras Miralba Ruíz se encuentran entre las mejores presentadoras de la televisión local, y es su referente en los medios de comunicación domincanos.

Tras ser preguntada sobre la calidad de la televisión local, Núñez sostuvo que hay muchísima e indicó que el contenido que se muestra en pantalla no se puede criticar porque actualmente se hace lo que al dominicano le gusta y eso es lo que se consume.

“La televisión que actualmente se hace es lo que al dominicano le gusta y es lo que el dominicano consume, igual pasa con el cine. Hay muchísima calidad en cuanto a televisión y producción”, expresó.

En tal sentido, sostuvo que no se puede comparar la televisión local con la extranjera, indicando que no hay los mismos presupuestos ni la misma tecnología para realizar las producciones.

“La televisión dominicana es lo que somos, no podemos compararnos con la de fuera, eso nunca en la vida, no tenemos ni los mismos recursos, no podemos compararnos con la televisión de afuera porque es lo que tenemos”, consideró.

