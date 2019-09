(VIDEO): Nayib Bukele señala que formato de Asamblea ONU es “obsoleto” y pide actualización

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, NACIONES UNIDAS.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este jueves ante la Asamblea General que la ONU que el formato actual del cónclave es “obsoleto” y pidió utilizar las nuevas tecnologías para incluir a los más jóvenes. El mandatario, quien antes de iniciar su discurso se tomo una selfie con su teléfono inteligente, afirmó que “Aunque no lo queramos aceptar, la red se vuelve cada vez más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do