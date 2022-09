(VIDEO) Navarro lamenta “trama” en Educación; sugiere a ministro rodearse de prudencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, no ve sensatas las denuncias realizadas por el ministro de Educación, Ángel Hernández, por lo que le aconsejó “rodearse de un ambiente de alta prudencia”.

“Él debe estar consciente que en el periodo que le va a corresponder a él, dos años de trabajo, un sistema educativo como el dominicano apenas podrá tocarlo en sus intentos de reforma si realmente tiene las buenas intenciones que ha expresado”, expuso.

El exministro lamentó que un tema tan sensible como la educación haya caído en una trama; por tanto, exhortó a Hernández no gastar su tiempo lanzando acusaciones, porque solo pueden generar juicios de valor que no aportan nada a la mejora educativa que necesita el país.

“Él debería centrarse ahora en el diagnóstico científico de la situación del Ministerio y buscar las soluciones más atinadas”, manifestó.

Al ser entrevistado por Jaime Rincón, Aneudy Ramírez, Samuel Sierra y Edward Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Navarro externó su preocupación por lo que calificó como un “dime y te diré” lo existente en Educación”, debido a que entiende que no aporta soluciones.

(Ver a partir del minuto 31:46).

“Yo podría estar diciendo barbaridades de lo que he percibido se ha hecho en estos últimos dos años, sin embargo, eso no va a servir de nada a mí me parece que la comunidad educativa debe unificarse en torno a este nuevo ministro, que entiendo llegará con muy buenas intenciones”, indicó.

Bonos en dólares

Manifestó que si en algún distrito educativo hay déficit de aulas, la medida más recomendable es rentar espacios para que se pueda ampliar la capacidad de las escuelas públicas, argumentando que esta es una medida que en determinado momento durante su gestión le tocó implementar.

Sin embargo, comentó que poner en marcha una iniciativa como esta requiere de un análisis que termine si los colegios pueden absorber el déficit de aulas existente en ese distrito educativo.

En ese sentido, sugirió al ministro Ángel Hernández tener mucho cuidado al emitir bonos a colegios privados, porque existe un procedimiento administrativo para contrataciones, que no debe ser violentado por la urgencia del momento.

Navarro sostuvo que le sorprendió que el cálculo de estos bonos haya sido realizado en dólares, debido a que no corresponde ninguna acción del Estado hacer cálculos con una moneda extranjera.

