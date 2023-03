(VIDEO) Navarrete paralizado; Grupos populares exigen al Gobierno respuestas a sus demandas

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Con un fuerte contingente militar compuesto por miembros de la PN y el Ejército, inició el paro por 48 horas convocado por las organizaciones populares del municipio de Navarrete en Santiago.

La población acató el llamado y tanto instituciones públicas como privadas se encuentran fuera de servicio.

Los dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y los movimientos 14 de junio y el FPR 24 de abril, demandan un servicio eficiente de agua potable, la construcción de aceras y contenes, además, que sea puesto en libertad Armando García, uno de sus miembros que se encuentra preso desde el pasado mes de febrero.

El vocero Sandro López, expresó que no han hecho uso de armas de fuego, pero la uniformada si ha realizado disparos en la zona, información confirmada por una empleada de El Nuevo Diario, residente en esa localidad.

López manifestó que las autoridades del gobierno han intentado callar su lucha a través de diversos mecanismos y apuntó el caso del apresamiento de García.

“Nosotros no tenemos enfrentamientos con la Policía, la Policía si ha penetrado a los barrios disparando tiros al aire, desde ayer pudimos ver caravanas que metieron en la región entera, de la policía aquí en Navarrete, eso no lo hacen con los delincuentes, no lo hacen con los puntos de drogas, pero si lo hacen para callar la voz de lucha, de demanda que hace la población, cosa que es injustificada y un error más del gobierno de Luis Abinader creyendo que esas son las formas de resolver los problemas de este país”, puntualizó.

El dirigente sostuvo que de no recibir respuestas inmediatas en las próximas horas continuarán protestando en las calles.

Al detenido se le acusa de disparar y herir de gravedad a un agente policial durante una manifestación en Navarrete. El agente herido es Joel Torres Ortiz, quien quedó con lesiones permanentes.

Relacionado