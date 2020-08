(VIDEO) Nakary, el poder femenino del reggaetón apadrinado por Zion

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante Nakary es una abanderada de la buena música, lo cual le ha permitido sobresalir con un estilo propio que se siente con fuerza al ritmo de sus nuevas propuestas “Sin tabú” y “Come callao”, carrera que está apadrinada por el artista urbano boricua Zion.

Ambas entregas suenan en las principales emisoras de la República Dominicana, país que la joven artista visitará próximamente, en el marco de una gira promocional, de la mano del promotor artístico Sandy de los Santos.

Su impacto se ha verificado de inmediato en las plataformas digitales, como el canal de YouTube, donde el remix de “Sin Tabú”, que la une con Zion, Justin Quiles, Noriel, Kevvo y Dalex, sobrepasa los 21 millones de visualizaciones. Esto, sin contar los cerca de seis millones de vistas que alcanza el video oficial del mismo tema que hizo en solitario.

“Sin tabú” y “Come callao” (una colaboración junto a Snova, Kiko El Crazy, Ceky Viciny, Luigui Bleand, Milo K y Poeta Callejero), son sus temas más relevantes desde que la estrella puertorriqueña del reggaetón Zion (del popular dúo Zion & Lennox) la descubrió a través de las redes sociales, cuando ella le envió un mensaje directo con una versión de su canción “PPP”.

“Para mi sorpresa, Zion vio el mensaje solo unas horas después y me contestó diciendo que le encantó. Estaba tan entusiasmada con la respuesta que comencé a enviarle mis canciones originales, a las cuales él aceptó”, recordó la joven intérprete que ahora es parte de la disquera Baby Records, del artista Félix Gerardo Ortiz, nombre de pila del famoso reguetonero.

“Me siento muy segura y orgullosa de trabajar con una de las leyendas del reggaetón”, agregó.

La artista urbana Nakary nació en Caracas, Venezuela, y decidió que quería ser cantante a la edad de 12 años.

Aunque había participado en coros escolares, estaba fuertemente influenciada por el rap. “Practicaba en las calles, en la casa, plazas, etc. También, estaba fuertemente influenciada por la música de Zion. ¿Quién no ha bailado una canción de Zion y Lennox en un cumpleaños, discoteca o bar? Siempre lo he admirado por el ícono y pionero del reggaetón que es”, recuerda la novel artista.

Ahora, su meta es convertirse en un ícono femenino del reggaetón, implantando su propio sonido e identidad. Define su música como una mezcla “refrescante, rebelde, indomable, que rompe los límites y empodera a las mujeres, que es lo que siento que falta en la música en estos días”.