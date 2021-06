(VIDEO) Nadal inicia bajo el sol la conquista de su 21 ‘grande’ y se cita con Gasquet

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- Bajo el sol de París, Rafa Nadal puso la primera piedra de la conquista de su decimocuarto Roland Garros, para totalizar 21 ‘grandes’, al derrotar al australiano Alexei Popyrin por 6-3, 6-2 y 7-6 (3), en 2 horas y 23 minutos.

Tras un plácido inicio, el español se complicó el partido en la tercera manga, cuando cedió su saque y tuvo que levantar dos bolas de set, la segunda a punto de caramelo para su rival.

Pero no las aprovechó el ganador júnior de 2017, que probó la medicina de un Nadal que no deja escapar las oportunidades que se le presentan.

Rei do Saibro classificado! @RafaelNadal tem trabalho no terceiro set, mas vence no tie-break e vai à segunda rodada de @rolandgarros.#RolandGarros #RGnoBandSports pic.twitter.com/65FSq6K1BE

