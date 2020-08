VÍDEO: Nacionales dan paliza a Mets con ofensiva de Juan Soto

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – Juan Soto pegó un cuadrangular, remolcó tres y anotó tres con un tórrido de 4-3, para guiar a los Nacionales de Washington a un aplastante triunfo el lunes 16-4 sobre los Mets de Nueva York.

Soto y Trea Turner se volaron la barda en la tercera entrada por los Nacionales, que anotaron apenas 11 carreras en total en sus últimos cinco encuentros, incluyendo el del domingo ante los Orioles que fue suspendido en el sexto inning y con Washington abajo 5-2.

Cabrera, quien disputó 374 juegos con los Mets entre 2016 y 2018, sonó jonrón para la primera carrera de los Nacionales, abrió el cuarto inning con doblete, conectó otro doble de dos anotaciones en el quinto rollo y sacudió cuadrangular de dos carreras en el séptimo inning.

Juan Soto said get the fuck off me ball @Starting9 pic.twitter.com/1OxAo329i1

— Barstool Sports (@barstoolsports) August 10, 2020