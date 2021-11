(VIDEO) Musicólogo revela motivo de separación con Ana Carolina y cómo se une a Rochy RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Desde que se supo de la separación definitiva entre Musicólogo y Ana Carolina, muchos pensaron que alrededor de ellos iba a surgir un circo mediático, pero, ambas figuras han manejado la situación de la mejor manera posible, en espacial por sus hijos.

“Es que yo nunca utilicé mi relación para que mi carrera se mantenga, yo nunca subía fotos en las redes sociales ni nada de eso. Terminamos porque ya no nos entendíamos, estábamos peleando mucho”, comentó Musicólogo.

El artista urbano asegura que no hubo infidelidad por parte de la modelo y muchos menos por parte de él, asegurando que la reconciliación es imposible debido a que ya se agotaron todos los procesos de una posible unión, en especial porque ambos están haciendo caminos por separado. “Intentamos todo, al final ella pidió que nos separáramos y yo lo respete”, aseguró.

Ante la pregunta de Santiago Matías en Alofoke Radio Show de cómo él se siente más feliz, casado o soltero, el intérprete urbano no dudó en manifestar que en este momento soltero se siente mucho mejor.

Pese a que para muchos, una separación o divorcio es sinónimo de fracaso, para Musicólogo no lo es, ya que, admite que ahora tiene una mejor relación con Ana Carolina. ´´Tuvimos que dejarnos para estar mejor, ahora ella me hace cualquier pregunta y yo le respondo sin miedo, y ella también me pregunta y yo le respondo sin temor´´. También agregó, ´´cuando estuvimos juntos ella me sumó mucho, con ella aprendí a ser un hombre, me dio dos hijos, me apoyó mucho, es de lo mejor que me ha pasado en mi vida’’, manifestó.

Sobre su actual vida amorosa:

Reconociendo que está un poco descontrolado en el sentido de que ha estado conociendo varias chicas, niega tener una relación con una modelo cubana, aunque reconoce que pasó algo entre ellos pero nada serio.

Confiesa que no quiere tener compromisos con alguna mujer en estos momentos, solo está enfocado en su carrera. Pero en una posible relación solo exige que entiendan su carrera y prefiere que no sea una persona famosa.

Sobre la amistad con Rochy RD:

Musicólogo reconoce que no era amigo de Rochy, pero el entorno de amigos en materia laboral insistieron en que se conocieran y desde que se reunieron por primera vez admite que sintió buena química.

’’Lo que veo en Rochy es que es un tipo inteligente y hábil, desde que me conoció me demostró respeto. Me sentí cómodo grabar con Rochy’’.

Actualmente celebra el éxito de ´´Apagando Vela´´, el cual en 24 horas logra un millón de visitas en YouTube.

Sobre su carrera a nivel internacional:

Admite que su colaboración musical junto a Nicky Jam en la canción ´´No hay fallo´´ le abrió muchas puertas, por lo que está en agenda grabar con varios artistas internacionales una vez concluya su gira en los Estados Unidos.

Sobre los retos de los urbanos dominicanos:

Musicólogo manifiesta estar de acuerdo que los artistas urbanos que tengan una carpeta de canciones pegadas y un legado musical deben aspirar a realizar presentaciones en escenarios más grandes en los Estados Unidos, como por ejemplo el United Palace, reconociendo que el trabajo de El Alfa con su nueva gira está inspirando a trabajar para lograr ese tipo de éxito.

En lo que respecta a quién es el segundo artista urbano dominicano con mejor proyección internacional comenta que, sin lugar a dudas Chimbala es el segundo al bate en el género local.

