(VIDEO) Muralista “Dovente” dice no crea su arte para hacer propaganda política

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista de murales Johann “Dovente” Báez narró que analiza cuidadosamente las propuestas antes de realizar trabajos a políticos, debido a que no le gustaría que su arte sea utilizado como propaganda en alguna campaña electoral, sin embargo, aseguró que pese a que no rechazaría la oferta, dejaría claras sus condiciones de trabajo.

“Yo no tengo ningún problema con pintarlo siempre y cuando no se involucre la política con mis piezas, yo trato de no involucrar mi arte con la política ”, explicó.

Dovente realizó estas declaraciones en una entrevista realizada por Paloma de la Rosa en el programa “Novedades”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 04:55).

Expuso que a pesar de que hasta el momento no ha creado su mayor obra, su inspiración nace del sentir, las costumbres del pueblo y las personas que lo rodean, por lo que dijo que su trabajo en las calles lo hace con el objetivo de llevar las galerías de pinturas a las personas que no conocen este tipo de arte.

“A mí me inspira el entorno, la gente, hacer arte en la calle es mi pasión, porque yo trato de llevar arte a las personas que no conocen mucho este tipo de expresiones artísticas o tienen la oportunidad de ir a un galería, por eso mi galería es la calle”, comunicó.

Asimismo, Dovente aconsejó a los jóvenes que tienen aspiraciones artísticas a no desanimarse ante las críticas de los demás, tras explicar que en su proceso de formación y crecimiento profesional ha recibido numerosas críticas negativas, sin embargo, dijo que estas solo le han servido de inspiración.

Tras ser cuestionado sobre el origen de su apodo, el artista sostuvo que su nombre “Dovente” surge de la vibra que sentía al ser parte de una agrupación de jóvenes ciclistas que se dedicaban a hacer acrobacias.

“Esto nació de la vibra que nosotros sentimos y la que sentían los demás cada vez que nosotros nos presentamos en los parques, Dovente tiene que ver con la vibra ”, explicó.

Relacionado