(VIDEO) Municipalista se opone a instalación de planta reciclaje próximo al Merca Santo Domingo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Renzo Olacio, vice alcalde del Distrito Municipal La Guáyiga, expresó estar en desacuerdo con la construcción de una planta recicladora de residuos sólidos, que según explicó, estará instalada a dos mil metros del Merca Santo Domingo, y que pone en peligro la salud de los ciudadanos.

“Tenemos el Merca Santo Domingo, uno de los mercados más grandes de América Latina, entonces, pretenden instalar a 2,000 metros un basurero, eso es una cosa ilógica”, exclamó.

Olacio externó sus valoraciones en una entrevista telefónica realizada por Francis Cuevas y Alfonso Ureña en el programa “Agenda Ciudadana”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Al momento de realizar la denuncia, el municipalista sostuvo que hasta el momento no se ha presentado ningún estudio que garantice que la salud de la ciudadanía no se verá afectada por la proximidad que tendrá el “vertedero” con la población, argumentando que la procesadora de basura convertirá el municipio en un gran depósito de desperdicios.

“Nos quieren meter eso aquí sin un estudio, pero para saber que es un vertedor lo que van a poner no se necesitan muchos estudios, porque solo va a instalar la planta de reciclaje, pero no hay un depósito de almacenamiento, entonces, nosotros no podemos permitir un vertedero aquí en La Guáyiga”, manifestó.

Asimismo, indicó que la instalación de la planta no solo afecta a La Guáyiga, sino también a todas las comunidades a su alrededor, porque interfiere con el desarrollo económico de esta zona, además de dañar el ecosistema.

“Eso no solo nos afecta a nosotros, afecta todas las comunidades que están alrededor, en primer lugar va afectar la salud del pueblo, estamos hablando de 200,000 habitantes y el ser humano es lo más valioso; a parte de eso, el ecosistema, el medio ambiente y el ecoturismo”, expresó.

Indicó que en esa localidad “hay inversionistas que están instalados desde hace 30 años, nuestro parque alberga muchos comerciantes y además, ahí donde quieren instalar la planta puede haber un complejo habitacional”.

De igual forma, resaltó que no se opone al desarrollo de su pueblo, al contrario, insistió en que su deseo es que a La Guáyiga lleguen inversionistas, pero que esas inversiones no afecten la salud de las personas.

