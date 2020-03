(VIDEO) Mujer señalada con coronavirus desmiente a Salud Pública y dice no escapó de centro médico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Una dominicana que más temprano fue incluida por Salud Pública como uno de los tres nuevos casos de coronavirus en el país, negó este domingo que tenga la enfermedad y que haya “escapado” del centro médico donde se le realizó el diagnóstico.

Oraide Herrera, residente en el sector Villa Riva en la provincia Duarte, explicó que llegó al país el 26 de febrero proveniente de Italia en un vuelo de la aerolínea Iberia, y que no se le puso ningún impedimento de entrada en el aeropuerto.

En un video que circula en redes sociales, la mujer contó a las cámaras que fue evaluada en el Centro Médico Siglo XXI puesto que, días más tarde, sintió algunos problemas respiratorios y dolor en el pecho.

“Y allá cuando me iban a hacer la placa llegó la gente de sanidad y me metieron aparte, ‘queseyoqué’ ‘queseyocuanto’, porque yo dije que llegué de Italia”, narró Herrera desde su residencia.

Con papeles en mano, la mujer continuó explicando que el doctor de Siglo XXI la hizo firmar un documento “por si salía positivo el venirme a buscar a mi casa”, dijo Herrera con seguridad.

Tras salir del referido centro de salud, un doctor que se presentó “como un civil” en su casa, sin ningún tipo de indumentaria ni protección ante “el supuesto virus” fue el que dio la voz de alarma y “la puso en todas las redes sociales”.

“¿Usted no me está viendo? ¿Cómo usted me ve?”, le contestó a un periodista tajantemente, asegurando que se había tomado sus medicamentos y “está bien”, concluyó.

