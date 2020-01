(VIDEO) Mujer se queda “en pelotas” tras quitarse la ropa interior en el Aeropuerto de Miami

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer se quitó toda la ropa en pleno Aeropuerto de Miami, en Estados Unidos, donde fue captada por otros pasajeros de la terminal aérea, quienes publicaron el video en Twitter y se ha vuelto viral en pocas horas.

Aunque hasta el momento no han surgido muchos detalles de su origen o el destino que guarda la protagonista de este segmento que alteró a los pasajeros de la terminal aérea y a las redes sociales, fue el director de cine estadounidense Billy Corben quien publicó en su cuenta de Twitter el video de la mujer desnudándose.

Un clip de escasos 33 segundos mostró a la mujer caminar por el pasillo de espera descalza y mientras se quita el sostén. En la grabación también se le ve caminar de manera muy sensual cuando se despoja de sus pantis y los arroja al suelo.

El realizador cinematográfico escribió en su publicación “Last night at @iflymia #BecauseMiami (Anoche en el aeropuerto de Miami “PorqueMiami)”.

Esta publicación se volvió viral rápidamente y hasta el momento ha sido compartida 277 veces por los seguidores de Billy Corben, que además han dado más de 1.1 miles de Me gusta y comentado en 183 ocasiones.

El cineasta añadió que retomó este video de Tommy in Hialeah, otro usuario de Twitter que sólo atinó a escribir: “@BillyCorben?, because its Miami” (@BillyCorben, porque es Miami). La publicación original no se conoció hasta que fue retomada por Corben.

El Miami Herald buscó a Tommy in Hialeah, quien aseguró que esta grabación fue hecha por uno de sus amigos, así que no pudo explicar por qué la mujer se despojó de su ropa frente a los demás pasajeros del Aeropuerto de Miami.

La policía de Miami-Dade dijo al mismo medio que la mujer exhibicionista fue detenida el pasado lunes cuando ya se encontraba afuera de las instalaciones de la terminal aérea, donde aceptó someterse a una evaluación involuntaria de salud mental.

Luego de que se viralizó el primer video de la mujer desnuda, apareció uno nuevo que la mostró sobre un automóvil y caminando entre el tránsito del Aeropuerto de Miami, hasta que fue asegurada por la policía local.

