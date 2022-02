(VIDEO) Mujer se encadena en Palacio Nacional exigiendo hablar con Abinader, además de un empleo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una mujer que asegura ser de La Romana, se encadenó este martes en las verjas del Palacio Nacional, exigiendo hablar con el presidente Luis Abinader, además de denunciar que no tiene un empleo por supuestamente no ceder a acostarse con un regidor de esa ciudad.

Esperanza Estela, como se identificó la fémina, entre llantos explicó que fue candidata a regidora por La Romana y todavía no se le ha resuelto lo del empleo, luego de dejar “las chancletas en las calles” en las campañas electorales para ayudar a Abinader a ganar la Presidencia.

Aseguró que en la actualidad tiene una situación con su niña de tres años, a la cual le pusieron una vacuna mal y según indica no tiene los recursos para resolver.

Esperanza dijo que ninguno de los funcionarios de esa ciudad hace nada, “nadie coge los teléfonos y la base entera está desempleada”.

Miembros de la seguridad del Palacio intentaron romper la cadena, pero ella forcejeó para evitar que lo hicieran.

“Necesito hablar con Luis, hasta que no hable con él de aquí no me muevo”, aseveró.

