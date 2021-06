(VIDEO) Mujer que supuestamente perdió su celular en la Duarte, pide se lo regresen

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Una mujer que asegura le robaron su celular en la avenida Duarte, en esta capital, pidió este martes que le sea devuelto su aparato, debido a que en él supuestamente tiene el récord de su hijo falsemico.

La mujer explicó que el hecho ocurrió en una tienda donde le compraría unos calzados a su progenitora, para regalárselo el pasado Día de las Madres.

”Puse mi celular en el mostrador con una sandalia le dije a la persona que estaba conmigo que lo cogiera, pero no me escucho y las mujeres que estaban a mi lado se llevaron el teléfono. Me dejaron sin nada. Yo apenas tengo menos de 10 días con ese teléfono, lo sacamos para pagarlo a plazo porque yo no tenía una forma de que mis hijos hicieran la tarea por el grupo de la escuela”, dijo.

Aseguró que ”me siento desesperada y angustiada. Ese teléfono yo lo debo aún”.

”Por favor no pido nada solo que me ayuden con el post del video a ver si la persona se conduele y me lo devuelve”, expresó.

Relacionado