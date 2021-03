(VIDEO) Mujer que se desnudó en Palacio reaviva debate entre senadores por cancelaciones masivas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Wendy Josefina Hernández, la mujer que se desnudó en las inmediaciones del Palacio Nacional en reclamo del pago de sus prestaciones por su desvinculación del Ministerio de Obras Públicas, con su acción, reavivó este martes los debates en el Senado de la República por las sonadas cancelaciones masivas en las instituciones del Estado.

Estos debates de cancelaciones estaban ralentizados en la palestra pública, pero fueron resaltados por los senadores Yvan Lorenzo, Ramón Pimentel, José Del Castillo y Cristóbal Venerado Castillo. Los peledeistas deploraron que aún hayan cancelaciones masivas en el Estado y las calificaron como “desconsideraciones”, mientras que los perremeistas se defendieron diciendo que “el Gobierno no es una herencia”.

El primero en expresarse fue el senador Lorenzo, militante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien exclamó que “somos la vergüenza del mundo” y se cuestionó acerca de “¿dónde vamos a llegar con los abusos y las desconsideraciones?”.

“Para que la escuchen, una mujer tiene que desnudarse y que así se le cumpla entregándole sus prestaciones laborales. Eso da vergüenza”, recalcó el legislador por Elías Piña.

En ese sentido, el congresista aseguró que los pagos hechos a los artistas por parte del Gabinete Social y los desembolsos efectuados al PNUD por el Ministerio de Educación y ascendientes a los RD$13,000,000,000, “darían para pagar las prestaciones a cientos de empleados”.

De inmediato, el senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Pimentel, replicó los argumentos de Lorenzo diciendo que “la administración vieja se pasó 16 años cobrando” y asegurando que “ya es tiempo de los nuevos rostros” en las instituciones estatales.

“Ahora no se resisten a irse”, destacó el senador por Montecristi y subrayó que la pasada administración gubernamental “quiso construir una dictadura”.

De su lado, el senador del PLD, José Del Castillo Saviñón, dijo que “es una falta grave” el hecho de desvincular empleados públicos y no pagar las prestaciones laborales correspondientes. Según el representante de Barahona, esta acción podría llevar a la destitución del cargo del ministro, por lo que llamó a revisar los estatutos antes de despedir a empleados.

Pero sus expresiones encontraron la rápida respuesta del senador Cristóbal Venerado Castillo, del PRM, quien indicó que “en el país no se ha cancelado ni al 10% de la empleomania” de la pasada gestión. El legislador dijo que las desvinculaciones no se han efectuado “porque estamos llenos de funcionarios blandengues que no cancelan a esos peledeistas que tienen 16 años” trabajando en la administración pública.

“Aterricen que ustedes saben que a quien le corresponde el mando ahora es al PRM, pero ahora quieren lamentarse. Según ellos, ahora nos toca, pero no podemos, como si fuera una herencia lo que dejaron”, se quejó el senador de Hato Mayor.

Todos estos debates salieron al aire cuando el Ministerio de Educación desvinculó a cientos de servidores de la cartera y ahora se reaviva ante el reclamo de la señora Hernández sobre el pago de sus prestaciones.