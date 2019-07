(VIDEO) Mujer que habría asfixiado a su bebé mientras tenía relaciones sexuales dice tiene dos meses de embarazo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La mujer que en principio denunció el rapto de su bebe de cuatro meses y luego confesó que éste se había asfixiado mientras ella sostenía relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo, dijo este jueves que actualmente tiene dos meses de embarazo.

Patricia Santana, de 19 años, quien fue enviada a cumplir tres meses de prisión preventiva por la jueza de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Monseñor Nouel, Rosa María Almonte, ofreció una nueva versión de cómo ocurrieron los hechos en donde resultó muerto su bebé de cuatro meses.

“Yo no lo quise hacer y yo me quedé mirándolo con el trapo en la mano, y él me arrempujó y me dijo asfíxialo con ese trapo, ahógalo, ahógalo y después me llevó a botarlo”, indicó ante en video.

La madre de 19 años deberá cumplir la condena en la cárcel Rafey de Santiago.

A su salida del tribunal, Santana se encontraba evidentemente turbada sin que se le entendiera lo que quería expresar.

Por otro lado fue detenido el hombre con quien supuestamente la joven de 19 años sostenía relaciones sexuales, sin embargo aún no se le conoce medida de coerción

debido a que por lo expresado por la mujer el mismo no corresponde con las características dadas por la mujer.

El pasado martes Patricia Santana denunció ante la Policía Nacional que individuos que portaban un arma blanca la despojaron de su bebe de cuatro meses de nacido.

Luego la joven de 19 años confesó que el niño se asfixió mientras sostenía relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo.

De su lado la Policía expresó que Santana lo había enterrado en una barranca.

