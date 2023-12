(VIDEO) Mujer pierde el control en yipeta y destruye el frente de una vivienda en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La propietaria de una vivienda en la calle 25 del sector Las Colinas, en Santiago de los Caballeros, se llevó tremendo susto la noche del miércoles, luego de que una yipeta se impactara contra su residencia, destruyendo por completo el frente de la misma.

Carlista Gutiérrez relató en un video los aterradores momentos que vivió al darse cuenta del accidente y cómo la conductora del vehículo, a gran velocidad, ingresó a su casa destrozando paredes, hierros y cristales.

«En la mente mía yo creía ya que iba a morir porque yo estaba cerquitica de ahí, de la columna donde ella arrastró el vehículo, los hierros, entonces me desmayé, me puse mala… me puse a dar gritos porque estaba muy nerviosa, los escombros estaban cayendo”, expresó.

En cuanto a la conductora, dijo fue rescatada por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y llevada a un centro de salud, sin que hasta el momento se conozca el estado en que se encuentra. Según informes preliminares, presenta fracturas en las piernas y el fémur.

A pesar de los daños materiales, Carlista concluyó su relato “dándole gracias a Dios porque la vida es lo más importante y la tenemos”.