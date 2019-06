(VIDEO) Mujer pide justicia contra expareja que presuntamente intentó envenenar a familiares en Monte Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Una mujer pidió justicia contra su expareja, a quien acusa de intentar envenenarla a ella y varios miembros de su familia, y quien fue liberado tras una variación de la medida de coerción.

Gertrudis Severino manifestó que Juan Manuel Valdez Leiba, “el día 3 de noviembre del 2018, penetró a mi vivienda, introduciendo una sustancia venenosa en un cubo de arroz. Terminaron con envenenamiento mi madre, mis dos hijos y un vecino, quienes terminaron en cuidados intensivos, en estado crítico”.

“Yo acuso a Juan Manuel directamente, porque yo vi que penetró a mi vivienda a las doce de la noche del 3 de noviembre, sospecho. Él portaba un alambre y una soga”, manifestó Severino.

La señora indicó que las autoridades de la fiscalía de esta provincia dejaron en libertad a su expareja tras variarle una medida de coerción. Sin embargo, agregó que Valdez tiene un juicio de fondo pendiente.

“Se la variaron (la medida) sin yo tener un abogado presente. Yo pedí prórroga hasta que yo pudiera venir con un abogado, sea de atención a la víctima, o uno que pudiera asistirme”, señaló la mujer.

Agregó que “estoy aquí (Fiscalía) porque temo por mi vida, ya que aquí no se me han dado las atenciones que he necesitado”, manifestó Severino.

“La intención de Juan Manuel Valdez Leiba fue matarme y desaparecer a todos mis hijos, porque una persona que es capaz de introducir un veneno en un cubo de arroz, donde come una familia completa, es porque la intención es eliminarnos a todos. Yo quiero que entiendan que mi vida aún sigue en peligro”, manifestó la mujer.

Anuncios

Relacionado