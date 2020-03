(VIDEO) Mujer pide ayuda para continuar labor de albergar perros de la calle

View this post on Instagram

A traves de un video que nos llega a está redaccion la señora Gaudis Liguén, quien se dedica a rescatar perros que viven en las calles, pidio este viernes a las autoridades y a la poblacion en general que la ayuden para poder seguir alimentando a los caninos, alegando que por las restriciones que ha tomado el gobierno ante la circulacion del coronavirus , no esta generando ingresos. Liguén, quien ha creado un refugio para los animalitos, señala que en la actulidad alberga mas de 150 perros.