(VIDEO) Mujer pide a Margarita vuelva a incluir hermano que padece epilepsia en “Quédate en Casa”

"Quédate en Casa" A través de un video enviado a esta redacción la señora Elis Altagracia Lantigua Trinidad, pidió este viernes a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández(@margaritacdf ), que le reactive la tarjeta perteneciente al programa "Quédate en Casa" a su hermano menor, de quien dice padece una condición de salud especial. En el audio visual, Elis Altagracia explicó que su pariente, José Luis Lantigua Jaques, quien sufre de epilepsia, fue beneficiado con la medida económica creada por el Gobierno ante la circulación en el país del COVID-19, pero que tras perder su cédula no pudo utilizar el dinero que le depositaron en el mes de abril, puesto que la cuenta había sido desactivada.