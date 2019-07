(VIDEO) Mujer estrella su vehículo contra establecimiento comercial en Santiago

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Una mujer se estrelló contra un establecimiento comercial tras perder el control de su vehículo, en un hecho registrado en esta ciudad. De acuerdo a reportes preliminares la mujer, quien no fue identificada, junto a un hombre, se desplazaban en un vehículo Kia por la autopista Joaquín Balaguer, cuando un perro se le atravesó. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do