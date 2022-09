(VIDEO) Mujer embarazada denuncia fue agredida por agente policial durante desalojo en Los Guayacanes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS GUAYACANES, SAN PEDRO DE MACORÍS.- Una mujer embarazada denunció este viernes que fue agredida por un agente de la Policía Nacional mientras se ejecutaba un desalojo en el sector Los Conucos, en el distrito municipal Los Guayacanes, San Pedro de Macorís.

La supuesta agredida fue identificada como Nicol Marrero, quien narró que fue agredida por el agente aún no identificado, cuando trataba de sacar sus pertenencias del hogar que posteriormente fue destruido.

“Yo entro a la casa, porque me están sacando todo lo mío, él (el agente) le tiró y le tiró al esposo mío también. Yo intenté defenderme, le tiré por el pie, pero no le llegué a dar, él me dio en la barriga y me pisó también el pie”, dijo Marrero.

Los afectados dijeron que al menos cinco casas habían sido derribadas, pero que el fiscal actuante no le había mostrado ningún documento que avale el autor original de los terrenos.

Expresaron que supuestamente el desalojo estaría siendo patrocinado por el alcalde del distrito municipal de El Puerto, Cesar Nazario Pacheco, a quien le atribuyen los terrenos, pero que no han presentado título.

Entre los presuntos afectados están, además de Marrero, Rafael Zapata de la Cruz y Shaquira Zapata García.

Versión procurador de la corte

Tras el hecho, el procurador de la Corte de San Pedro de Macorís, Jaime Mota, adjunto a la Oficina de Abogados del Estado, dijo que el desalojo se realizó por orden de la referida oficina y que se había ejecutado bajo lo establecido por la ley.

“Tenemos la orden, se cumplió con el debido proceso y todo está en orden”, dijo Mota, quien dijo desconocer el quién es el propietario de los terrenos.

Agregó que serían desalojas las viviendas construidas en casi dos metros, pero que el alguacil actuante es que tenía el dato específico.

