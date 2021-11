(VIDEO) Mujer dice teme por su vida, luego que su expareja intentó matarla en Sabana Grande de Boyá

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer está denunciando que su expareja intentó matarla la madrugada del pasado lunes en casa de su abuelo, ubicada en el sector Los Guandules del municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

Se trata de Aracelis Paulino Puello, de 21 años de edad, quien contó que su expareja identificado como José Almánzar, entró a la vivienda de su abuelo, forzando la puerta, agrediéndola delante de dos niños menores y el señor de 95 años.

“Quizo forzarme, quería vivir conmigo y yo no quería. Yo le dije que se fuera y él no quería irse, entonces haló una bricha que tenía y me lanzó un machetazo al cuello, yo metí la mano y me cortó los dedos”, narró Aracelis mediante un video.

Aracelis dijo que lleva un año y cuatro meses separada de su agresor, debido a que este la golpeaba constantemente, y que últimamente la amenazaba con matarla porque no quería regresar con él.

La mujer pide a las autoridades que apresen a su agresor, asegurando que teme por su vida.-

Relacionado