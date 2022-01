(VIDEO) Mujer dice la multaron con US$300.00 en aeropuerto Newark por llevar “papitas” desde RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una mujer denunció que le fue impuesta una multa de US$300.00 por llevar unas “papitas” entre sus pertenencias.

“Señores, todo el que venga de Santo Domingo no traiga nada que contenga puerco. Por unas papitas, la mofongo mix, que traje de Santo Domingo, miren la multa que me dieron, 300 dólares que hubo que pagar de una vez en Newark aeropuerto”, expresa la mujer no identificada.

La denuncia fue hecha a través de un audiovisual, donde muestra la multa impuesta.

Relacionado