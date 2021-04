(VIDEO) Mujer denuncia supuesta agresión física por parte de presunto hermano de Chú Vásquez; dice la Policía ignora su acusación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CABRERA.- A través de un vídeo compartido en sus redes sociales, Mariely Guzmán denunció un supuesto maltrato físico por parte de su expareja quien alegadamente es hermano del ministro de Interior y Policía, Jesús -Chu- Vásquez. En el audiovisual que compartió, la joven acusa a los agentes del destacamento de Cabrera, en María Trinidad Sánchez, de ignorar su denuncia.

Según las palabras de Guzmán, llegó a la estación policial cerca de la 1:00 a.m. de este sábado tras ser supuestamente arrastrada y golpeada por su expareja, pero aún a las 4:00 a.m., la policía no le daba respuesta a su denuncia.

“Tengo tres horas aquí desde que salieron a buscarlo preso, pero no lo van a traer y me van a dejar ir sola para mi casa”, dijo entre lágrimas la denunciante quejándose del privilegio que pudiera tener su presunto agresor por ser supuestamente familiar de un ministro.

En la serie de vídeos compartidos, Mariely mostró también un acta de certificación médica que establece que realmente tiene afecciones físicas producto de golpes y contusiones ocasionados por otra persona.

Asimismo, aseguró que acudirá a la Policía con asiento en Nagua para probar su denuncia y que así pueda obtener una formal querella.