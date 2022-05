(VIDEO) Mujer denuncia recibe amenazas por su expareja en Sabana Iglesia, Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Una mujer denunció este martes que recibe amenazas por parte de su expareja quien supuestamente la molesta constantemente utilizando palabras obscenas tras la separación.

Jissel María Silverio dijo a la prensa que posee pruebas donde el señor Jorge Luis Toribio penetró en su vivienda forzando las cerraduras y robando algunas pertenencias del hogar.

Afirmó también que Toribio jaqueó sus cuentas de redes sociales para hacerse pasar por ella conversando con otras personas.

La víctima entre llanto expresó que “La orden que me puso a mí, cuando es el que me molesta a mí no yo a él. No me deja tranquila ni en paz, siempre me tira de diferentes teléfonos, ahora él se sabe mi cuenta de Facebook, usa mi FB y le habla a todo mundo”.

Manifestó que teme por su vida debido a que el supuesto acosador vive próximo a su residencia en el municipio de Sabana Iglesia.

