(VIDEO) Mujer denuncia mal servicio de camilleros en Hospital Cabral y Báez en Santiago

Mujer denuncia mal servicio de camilleros en Hospital Cabral y Báez en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Una mujer denunció que un camillero del Hospital José María Cabral y Báez, se negó a colaborar con el traslado de un paciente que debía realizarse un estudio en el recinto.

Mery Rodríguez explicó que su pariente fue ingresado en el plantel y que al momento de solicitarle ayuda a uno de los empleados, este se negó, presuntamente por no efectuar el pago de unos 200 pesos.

Resaltó que no fue la única vez que le ocurrió, ya que en otras ocasiones también necesitó del servicio y no estuvieron disponibles en las áreas.

Rodríguez enalteció el servicio recibido por parte de los médicos, la limpieza y organización, pero lamentó que los camilleros se comporten de manera tan inapropiada.

“El Hospital José María Cabral y Báez está muy lindo, limpieza que se acabó, los doctores simpáticos y atienden la gente, pero hay un problema, los camilleros no quieren cargar los enfermos, usted le dice que le lleven un enfermo a hacerle un estudio, un análisis y le dicen ‘claro y pelao’ que no, porque ellos quieren dinero. Si usted no le da 200 pesos no le llevan el paciente”, indicó la dama.

