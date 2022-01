(VIDEO) Mujer denuncia la vida de su hermana corre peligro; dice su expareja la acosa pese a tener orden de arresto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una mujer denunció este sábado que la vida de su hermana corre peligro, debido a que su expareja la ha acosado en múltiples ocasiones, sin que hasta el momento las autoridades hayan tomado carta en el asunto, pese a que contra el mismo hay una orden de arresto y una de alejamiento desde hace alrededor de un mes.

“Mi hermana Nana Payams está corriendo peligro y también mi otra hermana Lola Payams. En el video se puede ver donde amenaza hasta el hijo de mi hermana. Su Mamá me pide que no me meta, no se cómo quiere que reaccione y cómo me pide que me quede callada”, expresó a través de un video colgado en su cuenta de Instagram Lily Payams.

Lola explicó en varios videos colgados en su historia de Instagram, que la expareja de su hermana, a quien identificó como Anderson Vargas, la agredido en varias ocasiones, llegando inclusive a arrástrala.

Denunció que la familia de Vargas y sus amistades lo están encubriendo y que inclusive “está pagando para que no lo metan preso”.

Culpó de cualquier cosa que le suceda a ella o a su hermana a “Vargas”.

En tanto, Lily sostuvo que esa situación ya se les fue de las manos, al indicar que anoche su hermana llegó a su casa y vio a su expareja afuera.

En el video, se observa como el joven, identificado como Anderson Vargas, corta varias plantas que la señora tiene en la galería.

Según la explicación que se escucha, Anderson habría tomado esa acción debido a que su expareja no lo quiso dejar entrar.

“¿Qué tiene que llegar a pasar, que mate a una de mis hermanas?”, cuestionó.

