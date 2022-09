(VIDEO) Mujer denuncia ha sido golpeada fuertemente por un hombre en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – En las instalaciones del Departamento de Denuncias y Querellas de la Procuraduría Fiscal de Santiago, una mujer manifestó que ha sido fuertemente golpeada en dos ocasiones y que tiene un año visitando la Fiscalía de la demarcación sin obtener solución al problema

Diana Jiménez denunció que, Daniel Vagas la agredió la mañana de este lunes, al extremó que parte de su oreja aún permanecía sangrando, explicó que la noche del domingo el señor le disparó a un individuo en el sector donde vive, por lo que llamo a la Policía Nacional y la acción despertó la ira del agresor.

Explicó que tiene un periodo aproximado de un año visitando la Fiscalía de Santiago y firmando mensualmente documentos ya que en una ocasión Vargas hirió a su hijo y ella reacciono cortándolo en el cuello y casi causándole la muerte.

“El agarró y le dio un tiro a un chamaco anoche y porque yo llame la policía anoche, hoy el vino y me agredió en mi propia casa yo bebiéndome un trago en mi propio frente de mi casa”, expresó.

Asimismo, agregó “Yo lo degollé una vez a él y casi casi lo dejó por muero”.

Al ser cuestionada sobre si el hombre esa su pareja respondió “No, como quien dice es amigo mío”.

La mujer aseguró que se ha dirigido donde los familiares del malhechor a plantearle la situación, pero que estos hacen caso omiso.

“El llegó, yo estaba enrolando un tabaco y excúsenme y el llegó y me dio pila de trompa, después yo me fui cogí para su casa avisarle a la familia de él , que si no hacen nada con el yo iría pa’ donde la fiscal pues él me agarró otra vez y pila de trompa me dio otra vez”, precisó.

Jiménez resaltó estar cansada de los procedimientos legales y señaló que de ser implementado el método de citas preferiría quitarle la vida al sujeto.

“Yo no quiero cita, yo estoy jarta de cita, van dos veces que el me da golpe, yo vengo aquí y me quieren dar cita, yo tenía causa con el el 22 de septiembre. Lo termino de matar, es mejor coger 30 aquí cogen a uno de relajo”, concluyó diciendo.

Relacionado