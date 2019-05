(VIDEO) Mujer denuncia fue golpeada y amarrada con una cadena por su pareja

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer denunció que fue amarrada y golpeada constantemente con una cadena por su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en el ensanche Bolívar de Santiago.

La mujer, sólo identificada como Elizabeth, mostró ante las cámaras heridas en la cabeza y marcas de los golpes en el brazo y la espalda.

A pesar de que no quiso mostrar su rostro, Elizabeth narró a la prensa, que no ha ido a la Fiscalía por temor a que su pareja le quite a vida.

