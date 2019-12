(VIDEO) Mujer denuncia expareja le propinó seis puñaladas en su residencia en Maimón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MAIMÓN.- Una mujer denunció haber recibido seis puñaladas de parte de su expareja, quien la agredió la madrugada de este sábado mientras ésta dormía en su residencia, en un hecho registrado en Maimón, provincia Monseñor Nouel.

La joven Thania Ortega, de 21 años, quien se encuentra recuperándose en el Hospital Traumatológico del Pino, La Vega, narró que a pesar de que su expareja, identificado como Esteban Canela, tiene una orden de alejamiento, éste se presentó a su vivienda la madrugada del sábado y la agredió.

“Desperté con él sentado a mi lado, me agarró la mano y me dijo no quería matarme pero que tengo que hacerlo y sin mediar palabra me dio una puñalada en el seno izquierdo y luego dos en el pecho, empecé a forcejear con él y a pedir auxilio y él me mordió la boca y nariz para que mi voz no se escuchara”, indicó la joven.

Dijo que cuando cayó al suelo le dio una puñalada en la espalda y que en ese momento entró su hija y lo empujó, pero que desconoce cómo terminó todo ya que se desmayó.

“Lo que sé es que tengo miedo porque él quiere matarme y quería matar mis hijos”, expresó con Ortega.

La joven de 21 años dijo que estas agresiones habían ocurrido anteriormente, recordando que hace dos meses él llegó a casa de una amiga de ella donde esta se estaba quedando y “rompió una ventana y me agarró por el cuello y me sacó de la casa arrastrada y me dejó inconsciente, dejándome por muerta”.

Dijo que en esa ocasión fue cuando lo denunció ante la fiscalía, pero que solo le pusieron una orden de alejamiento, “aun sabiendo que mi vida corría peligro”.

