(VIDEO) Mujer denuncia expareja la amenaza de muerte “porque no quiere estar con él”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer identificada como Rosa Liliana Rodríguez denunció que su expareja presuntamente la amenazó de muerte en el municipio San José de las Matas, Santiago.

“Yo estoy pasando por una situación bien difícil, porque el papá de mis hijas me quiere matar, él me lo ha dicho en persona, me lo dice en mensajes, en nota y hemos tenido demasiados inconvenientes porque yo no quiero estar con él y él me quiere matar”, manifestó en video difundido en varios medios de comunicación este viernes.

De acuerdo a la denuncia, el presunto es Juan Rafael García Jáquez alias Coco, con quien procreó dos hijas y tenía 11 años y medio de relación.

Rodríguez agregó que García Jáquez es una persona con “mucha influencia” en San José de Las Matas y que en febrero del 2021, le hizo firmar un papel para que ella dejara todos los bienes que había adquirido junto a él, como un acuerdo para separarse y que él supuestamente no la matara.

“Yo te firmo los documentos y me quedo sin nada y empiezo de cero, pero dame mi libertad y mi tranquilidad. Pero él nunca lo cumplió”, fueron las palabras que le dijo a su presunto agresor en ese momento, diciendo que él la dejó sin nada y que aún así la quiere matar.

La fémina aclaró que firmó el papel luego de que García Jáquez la golpeara, ya que en ese momento cuando fue al Departamento de Violencia de Género, antes de ir a la Fiscalía, tuvo que salir del país y que cuando regresó el encargado había cambiado la historia y que por eso firmó el citado documento.

Rodríguez sostuvo que luego de los procesos legales que ella ha llevado para denunciar a García Jáquez, el mismo se fue dejado libre con una medida que consiste en tener un grillete y presentación periódica.

En audiovisual difundido, se reprodujeron notas de voz y videos como prueba de que Juan Rafael García Jáquez amenaza y persigue a Rosa Liliana Rodríguez.

