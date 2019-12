(VIDEO) Mujer denuncia desconocidos la interceptaron y robaron su vehículo en carretera Navarrete- Villa Nueva

View this post on Instagram

su vehículo en carretera Navarrete- Villa Nueva EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La señora Rosario Espinal denunció que anoche fue interceptada por dos hombres en momentos en que se desplazaba por la carretera Navarrete-Villa Nueva, y éstos le despojaron de varios objetos, incluyendo su vehículo. La señora, residente en la localidad Villa Nueva manifestó que los desconocidos se desplazaban en un motor Honda C-70, la encañonaron y la dejaron abandonada, por lo que, según explicó, tuvo que buscar refugio en una envasadora de GLP próximo al lugar del hecho. @policiard Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do