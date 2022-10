(VIDEO) Mujer denuncia acoso, dice teme por su vida y que hombre se auto agredió para acusarla

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una mujer dijo este martes, que teme por su vida y denunció que tanto ella como su familia son acosados por un hombre identificado como José Aníbal Encarnación, quien según ella rompió el cristal de su vehículo y la está acusando a ella de esa acción.

La joven Catherine Morillo informó que ella vive en la Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte y que “este señor, durante cuatro años, desde el 2018 ha venido acosando a mi familia, haciéndonos daño tanto físico como verbalmente y las entidades que están para proteger al ciudadano, tanto las fiscalías, el Ministerio Público, no ha hecho nada”.

“Temo por mi vida, por favor ayúdenme, ayúdenme a compartir este video, para que este señor pueda ser investigado. Este señor nos ha hecho agresiones delante de nuestros niños menores de edad y sigue violentándonos”, expresó la joven.

“Este señor se ha creído dueño del edificio del condominio donde vivimos”, dijo Morillo al mostrar varias denuncias que tiene contra Encarnación y ordenes de alejamiento.

Asimismo, Morillo mostró los cambios que de acuerdo a su palabra ha hecho Encarnación, quien supuestamente puso un colmado, hecho que dice haber denunciado en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.

Además, indicó que Encarnación se auto agredió para acusarla.

“Recientemente me encontraba limpiando un área común del condominio y él se auto agredió, él rompió el cristal de su vehículo y me acusa de que yo rompí ese cristal y me puso esta demanda, gracias a Dios que mi familia siempre me aconseja que grabe todo y así como tengo otros videos evidenciando sus violencias, también tengo este, el cual evidencia que yo no hice este acto. Él me demanda por un monto de RD$300 mil, más daños psicológicos que yo le he causado. La justicia se ha parcializado, se ha vendido, por favor ayúdenme, temo por mi vida”, dijo.

Señaló que tiene cita para el viernes y Encarnación está pidiendo su apresamiento.

Relacionado