(VIDEO) Mujer de Villa Riva diagnosticada con coronavirus dice teme por su vida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La señora Oraida Herrera Díaz sostuvo este viernes en un video que circula en redes sociales que teme por su salud y su vida, puesto que, según indicó, el personal médico del hospital Ramón de Lara quiere medicarla, y ésta desconfía de los galenos y las autoridades de Salud Pública.

“Esta gente (los médicos) me quiere medicar hoy, le pregunto qué porqué, yo no tengo tos, vómito ni diarrea. ¿Cómo puedo confiar en gente que siempre me han mentido?”, manifestó la mujer de 56 años.

“Como me sacaron de mi casa, me dijeron que iban a tener un policía (vigilando su residencia), nadie lo ha visto, mi casa está sola. Entonces, ¿cómo puedo confiar en tomarme un medicamento aquí?, que en vez de salir bien, salga peor”, agregó la señora, quien reiteró que se encuentra bien de salud.

Herrera añadió que “esta gente (las autoridades) mintieron diciendo que yo vine clandestinamente a este país. Yo no puedo creer que me estén medicando, cuando yo me siento bien, estoy bien”.

“El ministro de Salud dijo anoche que la señora de 56 años, no mencionó mi nombre, de Villa Riva salió con los resultados negativos al virus, ¿Cómo me puedo confiar tras tantas cosas?”, sostuvo.

“Temo por mi salud más que nunca, temo por mi vida, quizás de aquí salga muerta”, concluyó la mujer.

La señora Herrera Díaz llegó al país procedente de Italia, a finales de febrero.

Anuncios

Relacionado